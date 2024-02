Vicofaro, la rabbia dei residenti: “Abbandonati da tutti, non si vive più così”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pistoia, 23 febbraio 2024 – “Chiediamo semplicemente il rispetto della legalità e delle regole nel nostro quartiere. Ciò che accade ogni giorno aè inaccettabile, oltre che fuori dalla legge". Il comitato deidilancia un nuovo accorato appello alle istituzioni per intervenire sull’operato di Don Massimo Biancalani, che da anni ospita centinaia di persone provenienti da ogni parte del mondo nei locali della parrocchia. Che le persone ospitate siano troppe non lo dicono solo idel quartiere, ma lo hanno stabilito anche comune e Asl in più occasioni. Don Massimo, negli anni, ha sempre difeso a spada tratta il suo operato. «è una porta di accoglienza per gli ultimi, per coloro che non hanno più porte a cui bussare" ha ribadito più volte il parroco. Una linea ...