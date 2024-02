Viareggio Cup. Pallonate d'arte firmate da Adamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)artistiche...per colorare il mondo. Marco, romano di 42 anni, è il nome che firma "74", la tela di 150x100 che lunedì verrà data in premio alla squadra vincitrice dellaCup-Coppa di Carnevale proprio dalle mani dell’allenatore Mauro Tassotti. E’ stata la galleriadi Federico Contini a scegliere l’originale opera, capace di esprimere su tela – non con pennellate ma con– proprio le impronte colorate impresse da, ex giocatore di calcio, che riesce a fissare i colori in modo istantaneo – evitando che la vernice possa colare dalla superficie della palla – grazie ad una action painting realizzata con colpi rapidissimi col collo del piede in circa mezz’ora di calciate. Per l’occasione sono stati scelti i colori del ...