Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 20:30 (Di venerdì 23 febbraio 2024) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO RIMANENDO IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A CASTEL GANDOLFO TRA VIA DEI CIPRESSI E VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
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