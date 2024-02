Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 20 | 30

Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024)DEL 23 FEBBRAIOORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO RIMANENDO IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A CASTEL GANDOLFO TRA VIA DEI CIPRESSI E VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral