Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 19 | 15

Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"

(Di venerdì 23 febbraio 2024)DEL 23 FEBBRAIOORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ENINA SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PORTONaccio DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA PONTINA TRA CASTELNO ED APRILIA DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral