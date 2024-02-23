Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 18:45 (Di venerdì 23 febbraio 2024) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL DI DECIMA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E LAGHETTO DIREZIONE SAN ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Notizie Correlate
Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 1805 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma