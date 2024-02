Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 18 | 15

Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024)DEL 23 FEBBRAIOORE 1805 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA SUD ED APRILIA DIREIZONE LATINA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E LAGHETTO DIREZIONE SAN ...