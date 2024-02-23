Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 16:30 (Di venerdì 23 febbraio 2024) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO INCIDENTE RISOLTO E CODE IN DIMINUZIONE TRA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHIE E PAVONA DIREZIONE CECCHIINA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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