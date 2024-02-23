Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 15:30 (Di venerdì 23 febbraio 2024) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE CASSIA CIMINA UN INCIDENTE GENERA CODE ALTEZZA CAPRAROLA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
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