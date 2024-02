Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 09 | 45

Approvato il piano triennale per la viabilità della regione Lazio

(Di venerdì 23 febbraio 2024)DEL 23 FEBBRAIOORE 09.35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZOINE DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA REA NOMENTANA E TIBURTINA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, ORA LOCALIZZATE TRA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSLARI SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA POI CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA SULLA VIA FLAMINIA AUTO IN CODA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO AL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA ...