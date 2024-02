Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2024 ore 09 | 15

Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"

(Di venerdì 23 febbraio 2024)DEL 23 FEBBRAIOORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ANELLO SPECIFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTAROSSA LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE VIA SALARIA DA VIA CORTONA A VIA DEI PRATI FISCALI, CON RIPERCUSSIONI, CODE SU QUEST’ULTIMA CODE A PARTIRE DA LARGO VALTOURNANCHE CI SPOSTIAMO SUL RQCCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA OSTIENSE E FONTE LAURENTINA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA, A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CHIUSURA DIAMO UNO SGUARDO AL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA ...