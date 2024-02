Verso l’8 marzo Le “straordinarie” secondo noi Manuela Lamberti | la manager che auspica un nuovo umanesimo

Bologna, l’assemblea in vista dello sciopero transfemminista dell’8 marzo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Con questi ritratti in vista dell’8il Secolo d’Italia intende far conoscere alcune delle (tante) donneche non saranno mai attenzionate dal mondo progressista. Perché, semplicemente, non si riconoscono nei canoni di un femminismo fatto di quote, rivendicazioni, piagnistei. E non perché non siano a favore delle donne e delle loro battaglie ma perché sono già oltre. Con il loro impegno in vari campi hanno già tracciato un percorso che può essere di stimolo e esempio. Sononella loro ordinaria capacità di coniugare l’essere donna con la professione al servizio della società. *** LEGGI ANCHEl'8. Le "noi. Susanna Tamaro, la scrittrice ostile ai falchi gender L'8...