Ventotene, l'ex carcere di Santo Stefano sarà un polo culturale: inizia la progettazione definitiva

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024- Raggiunto un altro obiettivo strategico per il recupero del: chiuso il Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), il Commissario Straordinario di Governo Giovanni Maria Macioce apre ufficialmente, con il supporto di Invitalia soggetto attuatore, la fase dellache prenderà avvio alla conclusione dei lavori già in corso di Messa in sicurezza e che porteràdia trasformarsi in un futuro, museo ma anche spazio che ospiteràtive di alta formazione italiana e europea e che offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi in percorsi guidati nella natura incontaminata e ...

Ventotene – Non ci sarà alcun processo per l’ex sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro e per l’ex consigliere comunale Ermanno Taliercio . Lo ha deciso il Gip ... (temporeale.info)

Avevano allestito una serra di marijuana in casa: in arresto due 25enne pontini: Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 200 grammi di marijuana e 76 piante di canapa indica in fase di infiorescenza in un appartamento di Latina ... latinaquotidiano

Ricorsi e ritardi, così sfuma il sogno di Ventotene: Giovanni Maria Macioce, l’ex generale della Guardia di finanza che guida il progetto di recupero ed è in attesa di processo per il reato di falso in atto pubblico, propone di “investire” con attività ... editorialedomani

Calcio a 5 Serie B – Il Conti Cisterna in campo stasera contro lo United Pomezia: Il mister Massimo Ronconi ha sottolineato il grande lavoro di squadra che ha portato alla vittoria contro il Ciampino, e la squadra è determinata a continuare su questa strada anche nella sfida odiern ... latinaquotidiano