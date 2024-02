Ventinove associazioni in piazza per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina

Ventinove associazioni in piazza per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina (Di venerdì 23 febbraio 2024) La Spezia, 23 febbraio 2024 - Nel secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, la Rete spezzina Pace e Disarmo, che raduna 29 sigle associative, ha annunciato la propria adesione alla Giornata nazionale di mobilitazione di sabato 24 febbraio promossa da 'Europe for Peace', 'Assisi Pace Giusta' e 'Rete Italiana Pace e Disarmo' Alla Spezia, con ritrovo alle 17 in piazza Garibaldi, si terrà un corteo fino a piazza Mentana per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina e l’avvio di percorsi negoziali per la risoluzione di tutti i conflitti oggi in corso. “L’Italia ha il dovere di dire basta alla guerra – affermano i promotori – , sia per il principio costituzionalmente sancito che per il rischio di una escalation globale. L’unica via ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 23 febbraio 2024) La Spezia, 23 febbraio 2024 - Nel secondo anniversario dell’invasione russa dell’, la Rete spezzina Pace e Disarmo, che raduna 29 sigle associative, ha annunciato la propria adesione alla Giornata nazionale di mobilitazione di sabato 24 febbraio promossa da 'Europe for Peace', 'Assisi Pace Giusta' e 'Rete Italiana Pace e Disarmo' Alla Spezia, con ritrovo alle 17 inGaribaldi, si terrà un corteo fino aMentana perililine l’avvio di percorsi negoziali per la risoluzione di tutti i conflitti oggi in corso. “L’Italia ha il dovere di dire basta alla guerra – affermano i promotori – , sia per il principio costituzionalmente sancito che per il rischio di una escalation globale. L’unica via ...

