Veneto, 39enne ucciso: fermato minorenne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 21.50 Unè statoin provincia di Treviso per l'omicidio a colpi di arma da taglio di Bledar Dedjam, ilgiardiniere albanese ritrovato cadavere il 21 gennaio scorso in una zona boschiva di Paderno del Grappa (Treviso). A carico del giovane è stato emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Il sospetto killer avrebbe concordato un appuntamento con lo straniero il 20 gennaio scorso, ma l'incontro sarebbe, per motivi non chiariti, degenerato nell'omicidio.