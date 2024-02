Vende droga a uno studente minorenne: arrestato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 febbraio 2024 - È stato sorpreso a spacciarenelle vicinanze della stazione e per questo un ventottenne, senza fissa dimora e disoccupato, è statodai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto nel pomeriggio del 21 febbraio, durante un servizio antiche i militari dell'Arma stavano effettuando in zona a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, che avevano più volte detto di aver visto persone sospette aggirarsi nelle vicinanze della stazione. Le segnalazioni raccolte dai carabinieri nella caserma di via Galliera sono state confermate alle 17:30, quando l’attenzione dei militari dell'Arma è stata richiamata dalla presenza di due persone che si stavano scambiando qualcosa nella scalinata di un palazzo, situato davanti alla scuola primaria Edmondo de Amicis. I ...