Vela, Europei ILCA 2024: doppio sesto posto per l'Italia con Mattivi e Peroni, sfumano le medaglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Evapora proprio all’ultima giornata l’obiettivo podio della Nazionale italiana diin occasione dei Campionatidel singolo maschile7 e del singolo femminile6, andati in scena nelle acque di Atene e valevoli come evento continentale di qualificazione olimpica per Parigi (la selezione azzurra aveva già ottenuto il ticket a cinque cerchi in entrambe le classi). Al termine di una settimana estremamente difficile e sofferta a causa di condizioni meteo al limite (vento quasi sempre troppo leggero e instabile), in cui si sono disputate meno regate del previsto,è rimasta fuori dalla zonadovendosi accontentare di unconquistato in campo femminile da Emma ...