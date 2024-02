Vandalizzate (di nuovo) le sfingi delle fontane del Seguro in piazza Mercato a Napoli

Distrutte le telecamere di sicurezza in piazza Bisignano a Barra, messe solo due giorni fa: La Municipalità però non si è arresa e dopo aver investito 100 mila euro per realizzare due aree sport e giochi, ha continuato ad alzare la voce. Mercoledì sono state ripristinate le telecamere. fanpage

Mogliano Veneto. Sradica un tombino e lo usa per mandare in frantumi i finestrini delle auto parcheggiate: 22enne denunciato: MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Sradica un tombino e lo usa per sfondare i finestrini delle auto parcheggiate. Il vandalo è un 22enne di Mogliano Veneto che nella notte tra il 20 e il 21 ... ilgazzettino

Fleximan a Buccinasco: le telecamere hanno ripreso la fuga di chi ha abbattuto i 4 velox. Il sindaco: “Ci sono filmati interessanti”: Il primo cittadino alla notizia delle quattro nuove postazioni vandalizzate ha rilanciato: “Ora le raddoppiamo” ... ilgiorno