Valencia | strage nel palazzo distrutto dalle fiamme

Le immagini più significative del vasto incendio nel complesso residenziale a Valencia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Spagna è sotto shock per il disastro di, dove il 22 febbraio un incendio sviluppatosi al quinto piano di un edificio di nuova costruzione ha divorato l’interodi 14 piani, composto da due torri, nel quartiere Campanar. Le autorità hanno annunciato il ritrovamento di 4 morti: sarebbero 20 le persone disperse, fra cui una donna con una nipote. Tramite i droni sarebbero stati individuati altri corpi carbonizzati. Sono invece almeno 14 i feriti, alcuni con sintomi da intossicazione. A causa delle forti raffiche di vento, lesi sono rapidamente estese all’intero stabile. Decine di vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore prima di riuscire a domare il rogo. Nelci sono 138 appartamenti e le speranze di trovare sopravvissuti sono ridotte al lumicino. Tra le persone che sono riuscite a ...

