Valencia | spaventoso incendio | almeno 4 morti e 14 feriti

Spaventoso incendio a Valencia: almeno 4 morti e 14 feriti, ma ci sono anche 20 dispersi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un bilancio a dir poco disastroso. Si parla di quattro, quattordicie di una ventina di dispersi. Questo dovrebbe essere il conto presentato dallodivampato nella serata di ieri in un complesso residenziale di due blocchi da 14 piani di recente costruzione nel quartiere Campanar di, in Spagna. Il rogo è partito dal quarto piano di una delle palazzine, quella ancora in fase di costruzione, e ben presto si è propagato anche all’altra struttura, complici le forti raffiche di vento che ieri spiravano sulla città costiera. Il bilancio delle vittime, già molto alto, è sicuramente destinato ad aumentare. I droni che hanno sorvolato la struttura in fiamme avrebbero infatti individuato altri corpi carbonizzati oltre a quelli già recuperati. Il rischio concreto è che ...