Valencia | maxi incendio in un palazzo di 14 piani e nell’edificio adiacente | almeno quattro morti | “Si cercano 20 dispersi”

Maxi incendio in un palazzo di 14 piani a Valencia, intrappolati dalle fiamme gli abitanti di 138 appartamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sonole vittime dell’enormeche ha bruciato e ridotto a uno scheletro incandescente un edificio di 14nel quartiere Campanar, a. Il vicedirettore generale delle Emergenze, Jorge Suárez, ha fatto sapere che si lavora per cercare 20, fra i quali, secondo quanto riportato da media locali, ci sarebbero anche una nonna con la nipote. I soccorritori non si aspettano di trovare sopravvissuti tra loro. Ci sarebbero vari corpi carbonizzati fra i resti della Torre 1 del complesso residenziale di, che sarebbero stati localizzati da droni, secondo fonti non confermate citate dal quotidiano locale Levante. Per l’alta temperatura e il rischio di crollo della struttura le squadre dei vigili del fuoco non hanno ancora accesso ...