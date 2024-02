Valencia | maxi incendio in un palazzo di 14 piani | 4 morti e oltre 20 dispersi

Valencia, maxi-incendio divora un grattacielo: almeno 14 feriti. Drone individua 4 corpi carbonizzati. Cosa è

Un devastante incendio è scoppiato questo pomeriggio in un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia , in Spagna. Per il momento sarebbero sette ... (ilfogliettone)

Incendio a Valencia, il video del salvataggio delle persone intrappolate sul balcone del palazzo in fiamme: I vigili del fuoco lavorano senza sosta per domare l'incendio del palazzo incendiato a Valencia, in Spagna, e trarre in salvo i residenti intrappolati. In un video i "bomberos" soccorrono alcuni ... tg.la7

Sul posto 22 squadre di Vigili del Fuoco stanno sfidando le fiamme per estinguere il rogo. Si contano almeno 13 feriti: Un terribile incendio ha scatenato il panico a Valencia, in Spagna. Un rogo è scoppiato nel pomeriggio al quinto piano di un palazzo di 14 piani nel quartiere Campanar. Le fiamme hanno velocemente ... strettoweb

