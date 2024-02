Valencia, maxi-incendio divora un grattacielo: individuati 4 corpi carbonizzati. Il bilancio: 20 dispersi e al

(Adnkronos) – almeno quattro persone sono morte in un grave incendio che ha distrutto un condominio nella città costiera spagnola di Valencia , hanno ... ()

Valencia, maxi incendio in un palazzo di 14 piani: 4 morti e oltre 20 dispersi: Paura nella città spagnola di Valencia, dove nella serata del 22 febbraio, si è verificato un vasto incendio che ha completamente avviluppato un edificio di 14 piani. Si tratta di una situazione molto ... msn

Maxi-incidente tra auto in Cina: coinvolte oltre 100 auto: Un maxi-incidente in Cina, che ha visto coinvolte oltre 100 auto, ha fatto almeno 9 feriti. Tre sono stati ricoverati in ospedale, mentre sei se la sono cavata con delle lievi abrasioni. Le ... ilmessaggero

Maxi-incendio a Valencia, ci sono delle vittime: almeno 4 morti carbonizzati: Il maxi-incendio che ha sconvolto la Spagna intera ha, purtroppo, registrato delle vittime: nel rogo che ha interessato due grattacieli di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar, hanno perso la ... strettoweb