Valencia | maxi incendio in un condominio | almeno 4 morti e 20 dispersi

Maxi incendio in un palazzo di 14 piani a Valencia, intrappolati dalle fiamme gli abitanti di 138 appartamenti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) –quattro persone sono morte in un graveche ha distrutto unnella città costiera spagnola di, hanno dichiarato i servizi di emergenza. Il quotidiano locale Levante ha riferito che 20 persone risultano disperse, anche se questa cifra non è stata confermata da Jorge Suarez, vice direttore dei servizi di emergenza della regione di. Ci sono anche 14 feriti. Suarez ha detto che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a entrare nell’edificio per motivi di sicurezza. La struttura, in gran parte bruciata, avrebbe dovuto essere raffreddata dall’esterno. L’è scoppiato in un appartamento al quarto piano dell’edificio di 15 piani, completato pochi anni fa, e si è diffuso rapidamente in tutto il grattacielo. Gli esperti ...