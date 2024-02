Valencia | maxi incendio in un condominio | almeno 4 morti e 20 dispersi

Maxi incendio in un palazzo di 14 piani a Valencia, intrappolati dalle fiamme gli abitanti di 138 appartamenti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) –quattro persone sono morte nel graveche ha distrutto unnella città costiera spagnola di, hanno dichiarato i servizi di emergenza. Il quotidiano locale Levante ha riferito che 20 persone risultano disperse, anche se questa cifra non è stata confermata da Jorge Suarez, vice direttore dei servizi di emergenza della regione di. Ci sono anche 14 feriti, tra cui sei vigili del fuoco e un bambino.I forti venti hanno alimentato le fiamme, ma si sospetta anche che il rivestimento altamente infiammabile abbia consentito al fuoco di diffondersi rapidamente. Più di 20 squadre di vigili del fuoco hanno affrontato l’. Le persone sono state invitate a stare lontane dalla zona. L’è scoppiato nel pomeriggio ...

