Valencia | maxi incendio divora un palazzo Almeno 13 persone ferite

Maxi incendio in un palazzo di 14 piani a Valencia, intrappolati dalle fiamme gli abitanti di 138 appartamenti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un devastanteè scoppiato questo pomeriggio in un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar di, in Spagna. Per il momento sarebbero sette lee trasportate in ospedale.L'sarebbe scoppiato al quinto piano e si è rapidamente propagato ad altri piani, complice anche il forte vento che soffiava pomeriggio in città. Finora, il bilancio parla di 13e che sono state portate in ospedale, sei delle quali sono vigili del fuoco. Il complesso, costruito negli anni 2000, è ricoperto di poliuretano, un materiale altamente infiammabile.