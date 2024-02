Valencia | incendio divora un palazzo | almeno 4 morti e tra i 9 e 15 dispersi «Non speriamo di trovarli in vita»

Valencia: incendio divora due grattacieli a Valencia, almeno 4 morti carbonizzati - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sono quattro le vittime accertate, e tra i 9 e i 15, che i vigili del fuoco ritengono non essere sopravvissute, dell'di enormi proporzioni che hato e ridotto a uno...

Un vasto incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia , nel quartiere Campanar. Come documentano alcuni ... (metropolitanmagazine)

Incendio a Valencia, almeno 4 morti e 20 dispersi: Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero

Incendio infernale a Valencia: il bilancio provvisorio è di 4 vittime e 20 dispersi: VALENCIA - Valencia, la città del Turia ... UNA CITTÀ IN FIAMME Ieri pomeriggio, 22 febbraio 2024, alle 17:30, un mega incendio si scatena nel quartiere Campanar, divorando due torri residenziali di ... laprovinciacr

Valencia, vasto incendio in un palazzo di 14 piani: almeno 4 morti e 19 dispersi: È di almeno 4 morti e 19 dispersi il bilancio di un grave incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 febbraio, in un palazzo di 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia, nella ... gazzetta