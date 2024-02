Valencia horror | due palazzi inceneriti | Perché si è scatenato il rogo | si teme la strage

Challenger di Valencia, Fognini raggiunge le semifinali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Siunaper ilche a, in Spagna, è costato la vita a quattro persone. I vigili del fuoco hanno reso noto che ci sono 19 dispersi tra gli inquilini di due edifici contigui nel quartiere Campana L'incendio, di grandi proporzioni, ha consumato due condomini contigui di 14 e 10 piani che contavano 138 appartamenti e dove vivevano circa 450 persone. L'incendio, scrive El Pais, ha generato una grande colonna di fiamme e fumo denso. In appena mezz'ora le fiamme hanno interessato l'intero edificio, terminato nel 2008 all'incrocio tra i viali Maestro Rodrigo e Rafael Alberti. Poi si sono propagate con una velocità vertiginosa attraverso le lastre di alluminio della facciata, rivestite di poliuretano, materiale altamente infiammabile, come ha confermato Esther Puchades, vicepresidente del Collegio degli ...