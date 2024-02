Valencia | almeno 4 morti nel rogo del palazzo | si cercano 20 dispersi

Valencia, almeno 4 morti nel maxi incendio in un condominio: ultime news

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è sotto shock per un incendio di grandi proporzioni che sta devastando un edificio residenziale di 14 piani, mettendo a rischio vite umane e provocando danni ingenti. Le squadre di soccorso stanno conducendo una disperata operazione di salvataggio per mettere in salvo decine di persone intrappolate tra le fiamme, alcune delle quali hanno trovato rifugio temporaneo su un balcone, in attesa di essere soccorse. In tutto nelrisiedevano 138 persone, e molte sono state fatte uscire. Un padre e una bambina sono stati messi in salvo grazie ad una gru: erano sul balcone. Si calcola che per ora siano 4 le persone ufficialmente morte ma sono esili le speranze di trovare i 20, tra cui un bambino. Polemica sui materiali usati nella costruzione dell’edificio La tragedia diriapre il ...