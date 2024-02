Valencia | 4 morti e almeno 20 dispersi nell' incendio che ha carbonizzato due condomini

Valencia: incendio divora due grattacieli a Valencia, almeno 4 morti carbonizzati - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Quattro vittime accertate,venti le persone disperse e numerosi feriti, tra cui molti vigili del fuoco, due donne e un bambino . Questo il bilancio provvisorio di un vastoche ha distrutto un grattacielo di 14 piani nel quartiere Campanar di. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri all’ottavo del palazzo piano per motivi in corso di accertamento e a causa del...

Sono quattro le vittime accertate, e tra i 9 e i 15 dispersi, che i vigili del fuoco ritengono non essere sopravvissute, dell' incendio di enormi proporzioni ... (leggo)

Intrappolati tra le fiamme. Quattro morti e 19 dispersi in un incendio a Valencia [VIDEO]: AGI - Sono 14 i dispersi nell'incendio che ha devastato due condomini di Valencia, in Spagna. Il numero delle vittime accertate resta fermo a 4, anche se i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a ... msn

Valencia, il fuoco divora i due palazzi: soccorsi in difficolta': a Valencia. Le fiamme, che si sono sviluppate alle 17:30 dall'ottavo piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate si sono rapidamente ... notizie.tiscali

Incendio Valencia, vigile del fuoco si lancia dal palazzo in fiamme: Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio di Valencia, un vigile del fuoco è stato costretto a saltare su un materasso di sicurezza per salvarsi dalle fiamme che divampavano. Incendio ... ilgazzettino