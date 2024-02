Valditara ci compra i tablet e poi ci vieta di usarli | forse il suo piano digitale era uno scherzo

No a cellulare e tablet nelle classi, la stretta di Valditara divide la scuola: “Scelta che guarda…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) So che con un governo di destra osare criticare il potere è rischioso, ma credo ancora nell’articolo 21 della Costituzione e lo faccio da cittadino, da maestro, da giornalista. La decisione dire l’uso di cellulari eper fini didattici (badate bene allo scopo) nella scuola dell’infanzia e alle medie, ma di permetterlo alla primaria, è schizofrenica. Con questa dichiarazione è palese che chi l’ha pronunciata (il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe) – a mio avviso – non conosce i bambini e i ragazzi; è da anni che non resta in un’aula delle elementari o della secondaria di primo grado, per qualche ora, a fare lezione; non ha competenze digitali. Ma non solo. Il professore leghista di diritto romano o sta facendo propaganda politica in vista delle Europee o ci sta prendendo in giro, perché nelle nostre ...