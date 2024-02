Vacanze sugli sci sempre più brevi. In Valmalenco piace il “winter break“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Inizio di stagione con il segno positivo per la. "I dati ci consentono di dire che la Valle del Mallero ha vissuto un inizio di stagione invernale positivo - dice il direttore del consorzio Sondrio &Roberto Pinna -. La preferenza, per l’80% del campione analizzato, è per uno shortcon solo 2 pernottamenti, il classico week end lungo con gli sci. Un altro 14% ha optato per una vacanza breve di 3-5 giorni mentre la settimana bianca, quella che prima del 2000 era irrinunciabile per il ceto medio, oggi se l’è potuta permettere solo il 6% dei turisti". Una foto del 1° trimestre 2024 (dicembre/febbraio) secondo l’indagine interna perfezionata dal Consorzio. "Per questila spesa media a testa è stata di 350 euro e per alloggiare la scelta è caduta soprattutto su ...