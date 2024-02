Vacanze in Sicilia | alla scoperta delle piccole isole siciliane

Segui Màkari e vuoi fare una vacanza in Sicilia o comprarvi una casa al mare? Ecco qualche spunto!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lanon è semplicemente un’isola, ma un’ispirazione, uno stile di vita fatto di colori vibranti, brezza marina e tradizioni ancestrali. Andare in vacanza in, e in particolare nelle sue, è un’esperienza unica ricca di storia, cultura, bellezze naturali e specialità gastronomiche. I piccoli arcipelaghi che trapuntano le coste dellasono dei delicati scrigni di bellezza nei quali perdersi per un viaggio all’insegna del relax, della natura e dei sensi. Lipari, Vulcano, Favignana, Lampedusa e Pantelleria sono dei paradisi intrisi di mitologia e sospesi su un mare cristallino dove la vacanza diventa una vera esperienza epica. La meraviglia dell’isola si presta ad essere raccontata ed esplorata attraverso le tante proposte di Eden inche descrivono ...