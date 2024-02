USA | Biden insulta Putin | la risposta del Cremlino non si fa attendere

Scontro tra Biden e Putin, insulti dal presidente Usa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il presidente degli USA, Joe, non le ha mandate a dire all’omologo russo Vladimir: pronta lada parte delNon è affatto un mistero che il rapporto tra gli Stati Uniti D’America e la Russia non sia affatto dei migliori. Specialmente con lo scoppio del conflitto in Ucraina di quasi due anni fa (tra pochi giorni ci sarà il triste anniversario). Nel frattempo non si sta parlando d’altro se non delle ultime dichiarazioni di Joe. A dire il vero, però, quelle dell’attuale numero uno degli USA sono delle vere e proprie offese. Nei confronti di chi? Del suo omologo russo Vladimir. JoeVladimir(Ansa Foto) Cityrumors.itParole che sono arrivate nel corso di un evento elettorale in quel ...