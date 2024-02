Urso smentisce i benzinai: "Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione. Il tabellone dei prezzi medi deve restare"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Ildiha accolto il ricorso del ministero convalidando che la norma è pienamente rispondente al dettato della legge”. Smentendo i titoli e le dichiarazioni die opposizione, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfocommenta la decisione deldisul’obbligo di esposizione dei cartelloni deidei carburanti, per la quale le associzioni di categoria hanno parlato di una loro vittoria con l’abolizione dell’articolo 7. “Ildinon ha tolto l’obbligo di esposizione deldei” “Solo in un aspetto, l’articolo 7, sulla frequenza giornaliera delsul prezzo ...