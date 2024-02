Urso ai microfoni di Affari | L' Italia torna al nucleare Candidato alle Europee? Meloni mi ha chiesto altro

Urso ad Affari: "Nucleare? L'Italia lo farà sicuramente"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Le liste le fanno i partiti". Così il ministro del Made in Italy Adolforisponde alla domanda del direttore ditaliani.it Angelo Maria Perrino a margine del Forum in Masseria a Saturnia. "Le liste le fa sostanzialmente la classe dirigente del partito che haa me di impegnarmi al governo. In questi 15 mesi di governo io non sono mai entrato nel dibattito politico che spetta ai partiti. Sono intervento quando era necessario nel delinare la politica industraile del Paese. Questo è il compito affidatomi da Giorgia. Poi sono iscritto a Fratelli d'e ne sono orgoglioso, quello che mi chiede la classe dirigente del mio del partito per me vale. Ma sono impegnato in dossier significativi", conclude. Segui sutaliani.it