Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/02/24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Oggi mentre guardavo la faccia beata di Ida Platano mentre si faceva pastrugnare le spalle, opportunamente e rapidamente scoperte per l’occasione, dal prode Pierpaolo Siano ripensavo alle parole di Maria De Filippi di un paio di puntate fa. La conduttrice, ad un Gianni Sperti che si domandava come mai la tronista in esterna non si fosse ancora lasciata andare al limone nonostante qualche occasione propizia le fosse capitata, aveva spiegato che “forse la redazione ha detto a Ida di trattenersi sempre il più possibile, di ragionare!“, e lei aveva annuito confermando. Un consiglio che lascerebbe intuire una particolare premura nei confronti della Platano, solitamente avvezza a lanciarsi a pesce nelle situazioni, un po’ come la sua esperta mentore Gemma Galgani, col rischio di rimanerne poi scottata. E fin qui ci sta, loro davvero super cute a volerla tutelare dall’ennesima delusione manco ...

