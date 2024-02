Università, pochi posti letto e tanti cantieri. Una road map per finire i lavori

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 – Concludere da qui a fine anno tutti idi manutenzione nelle residenze universitarie, in modo da riportarle alla loro capienza complessiva, riaprire alcune case dello studente chiuse da un po’ di tempo e proseguire lungo la scia delle mense green. Sono questi in sintesi gli obiettivi dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, ente della Regione con sede principale a Firenze (e poi a Siena e a Pisa), che realizza servizi e interventi di sostegno allo studio per gli universitari iscritti nei tre Atenei principali, ma anche - tra gli altri, l’per stranieri di Siena, le Accademie di Belle Arti di Firenze e Carrara e gli Istituti superiori di studi musicali e conservatori di Firenze, Livorno, Lucca e Siena. La Nazione ha ospitato un forum sul diritto allo studio al quale hanno ...