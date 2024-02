Un’Estate da BelvedeRE | Tony Hadley & The Fabulous TH Band al Belvedere di San Leucio

Al Belvedere di San Leucio arriva Tony Hadley

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Caserta. Il cartellone dida2024 si arricchisce di un nuovo grande artista internazionale.con TheTHsi esibirà aldi San, a Caserta, giovedì 11 luglio, nella sua unica data in Campania. Il cantante inglese ex leader degli Spandau Ballet sarà ospite della nona edizione del festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. I biglietti per assistere all’esclusivo concerto sono in vendita da oggi su Ticketone e Go2., una delle voci maschili più rinomate al mondo, torna in ...