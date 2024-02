Ucraina: una medaglia per la cura dei bambini che hanno subito traumi di guerra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con Poste Italiane, ha realizzato lain bronzo "Due anni di resistenza Ucraina", per aiutare le popolazioni martoriate dalla guerra

Doha, 18 febbraio 2024 – E’ la medaglia della favola, contro le avversità. Sara Franceschi scende in acqua in corsia 8 e si prende il terzo posto nei 400 ... (ilfaroonline)

Roma, 22 febbraio 2024 – Al centro la statua Berehynia, protettrice della libertà , simbolo delle proteste degli studenti in piazza dell'Indipendenza (Majdan ... (quotidiano)

Una medaglia di bronzo per celebrare "Due anni di resistenza ucraina " e aiutare a curare bambini e ragazzi feriti nel corso della guerra. E' questa ... (ilfoglio)

Fabri Fibra torna con una nuova versione di ‘In Italia’: “Il rap è una fotografia che serve a sconfiggere la banalità intorno a noi”: Ha una lunga storia di carcere e comunità ... “La cronaca nera è l’altra faccia della medaglia dell’Italia romantica. Il sogno della famiglia come obiettivo, dell’ama, fai i figli e sarai felice, è ... repubblica

Una "medaglia" per sostenere il popolo ucraino: L'orgoglio di un popolo in una moneta La medaglia, il cui disegno è stato realizzato dai ragazzi della scuola d'arte dell'Istituto poligrafico, è densa di grande significato. Il Tryzub, il tridente ... ilgiornale

Ucraina, la Zecca dello Stato realizza medaglia in bronzo: «Due anni di resistenza»: L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a due anni dall'inizio della guerra, ha realizzato la medaglia in bronzo "Due anni di resistenza ucrain", distribuita in ... ilmessaggero