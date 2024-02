Un weekend ricco di interviste e storie a Verissimo Tutti gli ospiti del fine settimana

La Primavera a Palermo in un weekend ricco per le Giovanili

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sabato 24 e domenica 25 febbraio, l’attenzione si concentra su ‘‘, al centro della programmazione pomeridiana di Canale 5. La trasmissione, condotta da Silvia Toffanin, offre un’ampia gamma die ritratti, mettendo in luceintriganti e approfondendo la vita dei protagonisti.: ledel24 e 25 febbraio 2024 Ilsegna un momento di grande intrattenimento per gli appassionati di. Tra glidi questoalle 16.30 Serena Grandi, Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Inoltre, per i fan di Terra Amara, Selin Genç, l’attrice che interpreta Gülten nella soap di Canale 5. ...

La stagione indoor dell’ Atletica leggera inizia ad entrare nel vivo e la pattuglia azzurra impegnata in giro per l’Italia e l’Europa è folta in questo fine ... (sportface)

Volley, come seguire in streaming il weekend della Serie A1 e della Superlega: Quello del 24 e 25 febbraio si preannuncia come un weekend super avvincente e ricco di azione sia per la Serie A1 di volley femminile che per la SuperLega di volley maschile ... today

70 lingue alla Napoli City Half Marathon, emozioni per 6mila runner: Sono Mikalai e Miruna, rispettivamente di 1 e 2 anni, gli “atleti” più giovani dell’evento e prenderanno parte alla Family Run&Friends aprendo la strada alla carica dei 6mila. Tra questi, i veterani ... tuttosport

Napoli City Half Marathon parla 70 lingue, emozioni per 6mila runner: NAPOLI – E’ il weekend della 10^ Napoli City Half Marathon, gara realizzata su percorso omologato Fidal ed insignita della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della ... corrieredellosport