Un pulsante d'emergenza per i postini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Davanti a un’emergenza basterà un semplice clic e arriveranno i soccorsi.brianzoli più sicuri grazie alla tecnologia. Da oggi i 160 portalettere in servizio potranno contare, in caso di necessità, su un nuovo sistema di allerta, per chiedere aiuto in caso di malessere o di infortunio. Sarà possibile grazie alla funzione Sos appena installata sui palmari in dotazione, che permette di effettuare chiamate di emergenza e localizzare la persona. "La richiesta volontaria di soccorso si attiva cliccando per qualche secondo sulSos, che connette il dispositivo alle sale di controllo, e può essere usata in caso di malessere o di infortunio – spiegano da Poste Italiane –. L’allarme può essere attivato in tutte le fasi lavorative del portalettere, sia durante la cosiddetta “Gita“, ossia l’itinerario quotidiano di consegne, sia nelle fasi ...