Un posto al sole | trama 23 febbraio 2024 | tensione tra Filippo e Serena

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 febbraio al 1° marzo 2024: paura per Manuel, è finito nelle mani del clan?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 febbraio 2024)si ritroveranno a discutere nel corso della puntata di Unalin onda venerdì 23. I due coniugi, negli ultimi tempi, hanno dovuto fronteggiare un'inaspettata crisi di Irene, la quale ha iniziato a comportarsi in modo ribelle e capriccioso nei confronti dei suoi genitori. La ragazzina, inoltre, si è chiusa in sé stessa e tutti i tentativi diper risollevarle il morale sono risultati vani. Sartori e la moglie, in realtà, ignorano che la figlia abbia chiesto alla zia Manuela di metterle in funzione un vecchio smartphone die che, da quel momento in poi, Irene lo stia usando di nascosto. La ragazzina, in particolare, continuerà ad utilizzare il telefono di nascosto e ...