Un posto al sole | anticipazioni 23 febbraio | Luca e Giulia ritrovano una buona intesa

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (22 febbraio): Giulia sempre più preoccupata per Luca

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unal, venerdì 232024, andrà in onda su Rai Tre con una nuova inedita puntata. Lerivelano che Irene continuerà a fare capricci, con il passare del tempo il suo comportamento ostile, finirà per generare tensione tra Filippo e Serena.riusciranno a ritrovare unasintonia dopo il confronto. I due trascorreranno insieme una piacevole serata. Torrente inviterà Rosa a cambiare stabile, ma lei non ne vorrà sapere. La Picariello è stata chiara non intende trasferirsi nell’appartamento che Alberto ha trovato per Clara. Unal23Unalcontinua a tenere compagnia ai ...