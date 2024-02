Un po' di nord Europa a Roma: due fratelli aprono una caffetteria specialty con chicchi tostati in casa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 febbraio 2024), a pochi passi da Villa Borghese: è questo il nostro set, anche se non si direbbe entrando da Sensorio Coffee Lab, locale dall'animo internazionale e l'atmosfera accogliente. Unaaperta nell’estate 2023, che ha scommesso su una zona vivace ma non particolarmente turistica: un bell’angolo di pace profumato di caffè buono che ha portato nuovo brio su via Flaminia, proprio di fronte la facoltà di Architettura. Sensorio, ladiA dare il via al progetto, iDi Lorenzo: Luca – che per anni si è fatto le ossa alla Pasticceria Walter Musco – e Matteo, rientrato da poco dall’Inghilterra, dove ha fatto gavetta in diverse torrefazioni. Il 7 luglio 2023 hanno realizzato il ...