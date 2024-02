Un Piano Mattei sui diritti Dall’Africa all’Occidente

Il Piano Mattei per l'Africa – Progetto Melting Pot Europa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In Zimbabwe siamo a un passo dalla cancellazione della pena di morte. Il disegno di legge per abolirla è stato promosso dal parlamentare Edwin Mushoriwa e la consultazione nelle dieci provincie del Paese ha dimostrato che “la maggior parte delle persone desidera la cancellazione della pena capitale”. In Zimbabwe siamo a un passo dalla cancellazione della pena di morte. Il disegno di legge per abolirla è stato promosso dal parlamentare Edwin Mushoriwa Le ultime esecuzioni nel paese africano risalgono al 2005 anche se i tribunali continuano a infliggere l’esecuzione e al momento ci sono 63 prigionieri nel cosiddetto braccio della morte. La Costituzione dello Zimbabwe protegge il diritto alla vita. Tuttavia, autorizza i tribunali in circostanze limitate a imporre la pena di morte per omicidio aggravato. La legge proposta proibirebbe a qualsiasi tribunale di imporre la pena di morte e di ...