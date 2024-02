Un miracolo sia solo una | contestata dalla pensionata? Schlein si affonda da sola

Elly Schlein si affonda da sola: "Contestata dalla pensionata? Miracolo sia solo una"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ellyè stataal mercato di Cagliari da unache le gridava "vergogna" mentre la segretaria rispondeva "vergogna" e rideva. Le immagini hanno fatto il giro del web. Qui le immagini dellae la risposta di Elly"In un quartiere popolare siamo stati accolti da un centinaio di persone con grande calore, persone che ci hanno raccontato le loro difficoltà sul caro vita. Che ci sia stata soltanto una persona così arrabbiata, per me è un... unche fosse soltanto una", commenta la segretaria del Partito democratico ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 23 febbraio. "Questo non mi convincerà mai a non tornare tra la gente. È lì che il Pd deve stare", prosegue Elly ...