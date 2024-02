Un hair look sbarazzino e age-friendly | che rilancia ufficialmente l' acconciatura in stile casco d' oro

Tagli capelli ricci corti, medi o lunghi: le tendenze per l'autunno inverno 23/24 a cui ispirarsi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Prima sul red carpet del Festival del Cinema di Berlino, poi nel front row della sfilata di Tom Ford a Milano. Sharon Stone sfoggia due nuove varianti super cool del taglio pixie, con una colorazione capelli all’avanguardia. Un mix irresistibile di sfumature di biondo con ciocche bold argento. Sharon Stone, i segreti di bellezza per Cannes: maschera al led e un team stellare X Il nuovo taglio capelli di Sharon Stone Come ...

Milano Fashion Week A/I 2024: i beauty look delle star in front row: La settimana della moda milanese è entrata nel vivo e il mondo della bellezza è in fermento, non solo in passerella ma anche tra le ospiti famose, che giorno dopo giorno si fanno notare per i loro loo ... vanityfair

Milano Fashion Week: i beauty look delle sfilate autunno inverno 2024-25 da memorizzare: E come ogni sei mesi, in passerella sfilano non solo abiti e accessori, ma anche hair look e make up che daranno un’impronta allo stile beauty che verrà. È proprio durante la settimana della moda ... donnamoderna

Federica Nargi col caschetto: perché ha tagliato drasticamente i capelli: Ora però le cose sono cambiate: si è affidata a Chiara Ambrosano del salone di bellezza Scarpette Tatouche e ha rivoluzionato drasticamente il suo hair look. Ha tagliato tutto e adesso sfoggia un ... fanpage