Un futuro verde a emissioni zero La strada da seguire parte da Rimini

Le prospettive Ue su acciaio pulito e idrogeno verde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La transizione energetica energetica è un percorso ormai avviato dal quale non si può, né si deve, tornare indietro. Key-The Energy Transition Expo, l’evento di Italian Exhibition Group (Ieg) di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo, da mercoledì a venerdì prossimi offrirà ai protagonisti del settore l’opportunità di riunirsi alla fiera diper una tre giorni di innovazione, informazione e reciproco scambio di know-how. Quest’anno, Key ha visto crescere anche la componente internazionale: degli 800 brand presenti, circa il 35% proverrà dall’estero, in particolare da Cina e Nord Europa. Grazie a una rete capillare di agenti internazionali e al supporto del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e di Ice Agenzia, la fiera ospiterà oltre 300 buyer e delegazioni da 57 Paesi. Saranno 4 i padiglioni occupati in più ...