Un ex allievo di Amici 23 è pazzo di Giulia Stabile e le fa una corte spietata

Amici, ricordate Wax? Era pazzo di Angelina: eccolo oggi con nuovo look

Amici 23 spoiler nuova registrazione del 22 febbraio: tre allievi sono passati al serale e uno è stato eliminato ma Maria De Filippi ha svela to un retroscena ... (blogtivvu)

Piedone, lo sbirro: Salvatore Esposito annuncia la fine delle riprese – Foto: Pur essendo un uomo di polizia, non ama le armi, ed è allievo del Commissario Rizzo, noto ai più come Piedone. Arrivato in centrale dovrà conquistarsi la fiducia della sua squadra e dimostrare che, ... 2anews

Amici 23, Nicholas contro Ayle: 'Se lui entra al serale e io vado a casa, mi girano': Il ballerino si è lamentato del comportamento del compagno e ha criticato la seconda chance di Pettinelli: 'Il lupo perde il pelo, non il vizio' ... it.blastingnews

Un'eliminazione, tre allievi al serale: le anticipazioni di Amici 2024: Nel frattempo, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana ... In particolare, reduci da Sanremo, l’ex allieva della scuola di Amici, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia; ... ilgiornale