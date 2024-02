Un altro morto in fabbrica. Schiacciato dal macchinario

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non si sono neppure asciugate le lacrime per i cinque morti di Firenze che già si piange uncaduto sul posto di lavoro. A finire nella terribile conta delle "morti bianche" è Domenico Fatigati, 52 anni, originario di Acerra (Napoli), sposato con tre figli,nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, area industriale di Pianodardine (Avellino). La vittima, dipendente di una ditta esterna, con sede legale a Foggia, secondo una prima ricostruzione sarebbe stata schiacciata da unpoco prima delle 8 di ieri mattina. L’operaio è deceduto mentre stava lavorando nel reparto basamento motori, durante un intervento di manutenzione. Sono stati i compagni di lavoro a lanciare l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare: è spirato durante i tentativi di rianimarlo da parte del 118. La Procura di Avellino ha aperto ...